Dois dos três homens detidos, na terça-feira, suspeitos dos crimes de rapto, tentativa de homicídio, danos com arma de fogo e abuso sexual de criança, nos concelhos de Leiria e Marinha Grande, vão ficar a aguardar julgamento em prisão preventiva.

Segundo avançou fonte da Polícia Judiciária (PJ) à agência Lusa, o terceiro arguido ficou em liberdade, condicionada a apresentações periódicas.

A detenção dos três indivíduos surgiu na sequência de outra, efetuada a 22 de junho. Na altura, três homens e duas mulheres, entre os 26 e os 51 anos, foram detidos por suspeitas dos mesmos crimes,

Os crimes ocorreram durante um fim de semana daquele mês, contra a família de uma menina, de 13 anos, que não aceitou o casamento da menor com um rapaz da mesma idade. Os suspeitos “reagiram a tiro contra o pai da menor, provocando danos com arma de fogo em diversos bens, nomeadamente numa casa de habitação e numa viatura”, explicara a PJ.

“Usando grande violência, os suspeitos terão raptado a menor, no intuito de a constrangerem a ‘casar’ com o rapaz e a manter relacionamento sexual, acabando a vítima por ser libertada, no dia seguinte, pelos presumíveis raptores”, acrescentara.