Três tripulantes de um veleiro, de bandeira britânica, foram auxiliados durante a tarde desta quarta-feira pelos elementos da Estação Salva-vidas do Funchal. De acordo com a Autoridade Marítima Nacional (AMN), o veleiro, que se encontrava fundeado no porto do Funchal, estava com entrada de água a bordo.

O alerta foi recebido pelas 13h49, pelo piquete do Comando-local da Polícia Marítima do Funchal, “tendo sido ativado de imediato para o local uma embarcação da Estação Salva-vidas”.

“Ao chegarem junto ao veleiro, os elementos da Estação Salva-vidas do Funchal verificaram que os três tripulantes se encontravam bem fisicamente, sem necessidade de assistência médica, e auxiliaram a retirada da água do veleiro, tendo a situação ficado resolvida”, acrescenta a AMN em comunicado.

O Comando-local da Polícia Marítima do Funchal tomou conta da ocorrência.