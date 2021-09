Marcelo Rebelo de Sousa enviou, esta quarta-feira, uma mensagem de solidariedade ao rei de Espanha devido à situação vivida na ilha de La Palma, no arquipélago espanhol das Canárias, com a erupção do vulcão Cumbre Vieja.

“Perante a preocupante evolução da situação na Ilha de La Palma, no arquipélago das Canárias, o Presidente da República enviou uma mensagem a Sua Majestade o Rei Filipe de Espanha, expressando solidariedade a todos aqueles afetados pela erupção do vulcão Cumbre Vieja”, lê-se no site oficial da Presidência da República.

Recorde-se que o vulcão entrou em erupção no domingo e milhares de pessoas já foram retiradas das suas casas. Desde então, a lava já destruiu centenas de edifícios, nomeadamente habitações.