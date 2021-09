David Sassoli, presidente do Parlamento Europeu, já deixou o hospital de Estrasburgo, em França, onde estava internado desde a passada quarta-feira devido a uma pneumonia. O responsável vai continuar a recuperação em Itália.

“Sinto-me melhor e ontem [terça-feira] os médicos do Hospital Cível de Estrasburgo deixaram-me regressar a Itália onde continuo a tratar uma pneumonia", escreveu Sassoli, numa publicação partilhada no Twitter na quarta-feira.

O presidente do Parlamento Europeu, de 65 anos, agradeceu ainda toda a “atenção e profissionalismo” da equipa médica que cuidou dele.

