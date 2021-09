A Polícia Judiciária (PJ) deteve um jovem de 21 anos por suspeitas de crimes de pornografia de menores por via informática em Penafiel.

Os crimes terão ocorrido desde 2019 e a investigação “teve início numa sinalização por entidades internacionais relativa a partilha de conteúdos, envolvendo pornografia de menores em plataformas de internet, efetuada a partir de acessos registados no nosso país e que mais tarde se veio a apurar terem sido da responsabilidade do arguido”, lê-se no comunicado da PJ.

Assim, "foi possível detetar na posse do arguido centenas de ficheiros contendo pornografia envolvendo menores, pelo que o mesmo foi detido em flagrante delito", informa aquela força policial.

O detido, sem ocupação profissional ou antecedentes criminais, foi presente a primeiro interrogatório judicial, tendo-lhe sido impostas, como medidas de coação, a proibição de acesso à internet, a obrigatoriedade de apresentações periódicas e sujeição a tratamento às adições.