Os mercados internacionais acordaram bem conscientes de que a próxima grande crise económica pode nascer na China. Mais concretamente, com a implosão da Evergrande, um gigante do imobiliário chinês, a empresa mais endividada do planeta, com cerca de 300 mil milhões de dólares (mais de 250 mil milhões de euros, ou seja, bem mais que o PIB português) em dívidas. À medida que se aproxima o prazo para a Evergrande pagar quase cem milhões de dólares em juros, na quinta-feira, segundo a Bloomberg, os investidores pelo mundo fora aguardam com ansiedade para ver qual a real liquidez desta empresa. E para saber se Pequim está disposto a abrir os cordões à bolsa para a salvar.

Caso a Evergrande caia, “as repercussões teriam um longo alcance”, avisou Mattie Bekink, analista da Economist Intelligence Unit, à BBC. “A Evergrande declaradamente deve dinheiro a 171 bancos domésticos e a 121 outras firmas financeiras”.

O risco é de contágio, de que se entre naquilo a que se chama credit crunch, ou seja, quando empresas têm dificuldade em pedir dinheiro emprestado a juros acessíveis, impedindo-as de investir mais e logo de crescer, num ciclo vicioso, que poderia devastar a economia chinesa, a segunda maior do planeta, e até além-fronteiras. Aliás, esta segunda-feira, mesmo estando ainda na expectativa, o índice de Dow Jones caiu 615 pontos, ou 1,8%, batendo no nível mais baixo dos últimos dois meses.

