A Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico (OCDE) reviu em alta a sua projeção de crescimento para o Produto Interno Bruto (PIB) da zona euro este ano, esperando agora uma subida de 5,3%, de acordo com os dados revelados ontem no outlook interino da organização. Estes novos números apontam para um aumento em um ponto percentual a projeção que tinha sido avançada em maio. É certo que são estimativas mais otimistas tendo em conta os dados do Banco Central Europeu (BCE) que revela um crescimento de 5% este ano. Nesta atualização das previsões económicas, Portugal não é abrangido. Em maio, a organização previa um crescimento do PIB português de 3,7% em 2021 e de 4,7% em 2022.

A suportar esta melhoria está a recuperação económica europeia que está a ser mais rápida do que o esperado, não só devido à aceleração do processo de vacinação – colocando os países europeus no topo do ranking mundial – mas também devido ao controlo da pandemia durante o verão. De entre as maiores economias do euro, só a Alemanha sofreu uma revisão em baixa das suas projeções de crescimento: em vez de 3,3%, o PIB alemão não deverá crescer mais do que 2,9%.

Já a projeção para França foi melhorada em 0,5 pontos percentuais, para um crescimento de 6,3%, para Itália a estimativa subiu em 1,4 pontos, para 5,9%, e para Espanha melhorou 0,9 pontos, para 6,8%, apresentando o maior crescimento económico europeu.

Quanto à inflação, a OCDE espera 2,1%, para este ano, na zona euro (mais três décimas do que admitia em maio), mas um recuo para 1,9%, em 2022. Os peritos explicam que os preços mais elevados das matérias primas e os custos globais de envio estão neste momento a somar 1,5 pontos percentuais à inflação dos países do G20, explicando em grande medida a subida da inflação ao longo do último ano.

Previsão mundial em baixa

No entanto, a OCDE reviu ligeiramente em baixa o crescimento económico mundial para este ano, apontando agora para 5,7% e melhorando as previsões para 2022, com uma estimativa de 4,5%.

O relatório justifica estes números com uma “forte recuperação na Europa, a probabilidade elevada de apoios orçamentais nos EUA no próximo ano e menos poupanças das famílias, que irão melhorar as perspetivas de crescimento nas economias avançadas”.

Em maio, a OCDE tinha melhorado, face a dezembro de 2020, as previsões para a economia mundial, estimando um crescimento de 5,8% em 2021 e de 4,4% em 2022. “O PIB ultrapassou agora o nível pré-pandémico, mas continuam a existir diferenças entres os países”, nomeadamente no que diz respeito ao emprego, “particularmente em mercados emergentes e economias em desenvolvimento, com taxas de vacinação baixas”, disse o documento.

Segundo a organização, o impacto económico da variante Delta do vírus que causa a covid-19 “tem sido relativamente suave nos países com altas taxas de vacinação, mas reduziu o impulso em outros locais e colocou mais pressão nas cadeias de abastecimento globais e nos custos”.

A OCDE deu ainda conta de aumentos da inflação nos EUA, Canadá, Reino Unido e outros mercados, “mas mantém-se relativamente baixa em muitas outras economias avançadas, particularmente na Europa e Ásia”.

De acordo com a organização, o aumento dos preços das mercadorias e dos custos globais do transporte marítimo são os principais responsáveis pelo aumento da inflação no último ano.

Incertezas “consideráveis”

De acordo com a OCDE não há margem para dúvidas: para o futuro, ainda há incertezas “consideráveis”. E justifica com o processo de vacinação que ainda se está a desenrolar nos países em que ainda não há elevadas taxas de vacinação, apelando para o esforço dos países a nível internacional se foque neste objetivo. “Um aumento do ritmo de vacinação ou uma redução acelerada nas poupanças das famílias poderia aumentar a procura e reduzir o desemprego, mas também impulsionar as pressões inflacionárias”, salientou o organismo.

Face a este cenário, a OCDE realçou que os governos “devem assegurar que todos os recursos necessários estão a ser usados para garantir a vacinação o mais depressa possível por todo o mundo, para salvar vidas, preservar rendimentos e controlar o vírus”, apelando ainda a um maior esforço internacional na ajuda aos países menos desenvolvidos. “O apoio de políticas macroeconómicas mantém-se necessário, tendo em conta que as perspetivas de curto prazo continuam incertas e os mercados laborais não recuperaram, com medidas que dependem da evolução económica de cada país”, referiu.

Por outro lado, indicou, um ritmo reduzido da distribuição de vacinas e o aparecimento de novas mutações do vírus “poderão resultar numa recuperação mais fraca e numa maior perda de empregos”.

Além disso, os economistas não sabem o que esperar do comportamento dos consumidores quanto à utilização das poupanças acumuladas durante o período pandémico. Caso haja um consumo maior e menos desemprego, as pressões inflacionistas poderão ser mais preocupantes no curto prazo.

Além disso, a OCDE apela a que as medidas orçamentais se mantenham flexíveis, avisando para as consequências de uma retirada “abrupta e prematura”. E, como tal, defende a recomendar a manutenção da política orçamental expansionista, enquanto for necessário para que toda a economia recupere totalmente da pandemia, consoante as circunstâncias de cada país, e a manutenção da política monetária acomodatícia. No entanto, neste último caso, o organismo alerta que é preciso uma clarificação sobre os passos futuros e o quão tolerada será a inflação.

A expectativa da OCDE é que esta oportunidade seja utilizada para se avançar com a “normalização” da política monetária.