Um funcionário de uma bomba de gasolina na Alemanha foi assassinado depois de ter recusado atender um cliente que se recusava a usar máscara de proteção à covid-19.

O caso está a chocar o país e as autoridades já confirmaram um aumento de violência provocada por opositores às medidas de combate à pandemia, que o governo alemão impôs.

O homicídio ocorreu no sábado passado, quando um funcionário de uma bomba de gasolina, um estudante de 20 anos, se recusou a atender um homem, de 49 anos, porque este não usava máscara.

O cliente abandonou as cervejas que ia comprar e saiu da loja, mas pouco depois voltou já com a máscara colocada e que fez questão de retirar ao dirigir-se ao funcionário, que repetiu o pedido para a utilização correta do equipamento de proteção obrigatório. Foi então que o homem tirou uma arma do bolso e disparou contra o jovem, que segundo as autoridades, citadas pela imprensa alemã, terá morrido instantaneamente.

O atirador fugiu do local, mas no dia seguinte, domingo, apresentou-se numa esquadra local. Segundo o procurador o homem, que ficou em prisão preventiva, justificou o crime com o facto de se sentir "encurralado" pelas medidas de combate à pandemia, considerando-as uma "violação crescente dos seus direitos" e que não viu "nenhuma outra saída”.

Quando as autoridades revistaram o apartamento do suspeito encontraram várias munições e armas, incluindo que foi usada no crime.