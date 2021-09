O Grupo Parlamentar do Partido Pessoas-Animais-Natureza (PAN) deu entrada de uma recomendação ao Governo para que, “em cumprimento do Orçamento do Estado para 2021”, apresente à Assembleia da República o relatório de implementação do Estatuto do Antigo Combatente, conforme o próprio partido anunciou em comunicado.

A lei que aprovou o mesmo Estatuto “garantiu um conjunto de importantes direitos aos antigos combatentes e aos seus viúvos ou viúvas, como por exemplo o aumento do complemento especial de pensão”, explica o partido, que relembra o Governo que tem de apresentar um relatório de implementação do mesmo este ano, o qual, acusa, “até hoje não foi entregue”.