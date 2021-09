O homem suspeito de assassinar um casal a tiro, na tarde desta segunda-feira, em Pedralva, Braga, foi encontrado morto.

Segundo o jornal regional o Minho, o suspeito, que terá matado os cunhados devido a uma discussão, tinha-se barricado em sua casa após o crime. Desde então, a GNR estava no local. Com a chegada do grupo de operações especiais daquela força de segurança, os militares entraram na habitação e encontraram o corpo do homem, que se terá suicidado.

Sublinhe-se que a vítima do sexo masculino era irmã da ex-companheira do agressor. De acordo com a TVI24, a ex-companheira do homem encontra-se numa Casa Abrigo, depois de denunciar à APAV que era vítima de violência doméstica. Segundo a estação, o alegado homicida tinha sido internado na sexta-feira no Hospital de Braga e tinha tido alta na manhã de hoje. Terá sido uma discussão para saber do paradeiro da ex-companheira, na casa dos cunhados, que antecedeu o crime.

As vítimas tinham entre 50 e 60 anos.