A taxa de juro implícita no conjunto dos contratos de crédito à habitação foi 0,792% em agosto, revelou esta segunda-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

“A taxa de juro implícita no conjunto dos contratos de crédito à habitação foi de 0,792% em agosto (0,8% no mês anterior). Nos contratos celebrados nos últimos três meses, a taxa de juro subiu de 0,674% em julho para 0,689% em agosto”, refere o gabinete de estatística.

O valor, que caiu em agosto pelo 12.º mês consecutivo, representa um novo mínimo histórico.

Segundo o gabinete de estatística, para o destino de financiamento Aquisição de Habitação, o mais relevante no conjunto do crédito à habitação, a taxa de juro implícita para o total dos contratos desceu para 0,807%. Já nos contratos celebrados nos últimos 3 meses, a taxa de juro aumentou, fixando-se em 0,679% (0,670% no mês anterior).

No que diz respeito à prestação, considerando a totalidade dos contratos, o valor médio da prestação subiu um euro, para 236 euros. Deste valor, 38 euros (16%) correspondem a pagamento de juros e 198 euros (84%) a capital amortizado, revela o INE, acrescentando que nos contratos celebrados nos últimos 3 meses, o valor médio da prestação subiu 19 euros, para 304 euros.