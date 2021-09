Os CTT vão reabrir mais uma loja. Desta vez será em Óbidos e a reabertura está agendada para o próximo dia 23 de setembro.

"A loja CTT de Óbidos vai voltar a abrir portas na Praça de Santa Maria, em Óbidos, e funcionará todos os dias úteis das 09h00 às 12h30 e das 14h00 às 17h30", refere em comunicado.

Esta é a 31ª loja em sede de concelho a ser reaberta, no âmbito do compromisso público dos CTT de reabrir lojas únicas em sede de concelho, tendo em vista o reforço da elevada proximidade às populações e da capilaridade da rede, não procedendo, como já foi tornado público, a novos encerramentos.

"Os CTT informam que não existe um cronograma definido para a reabertura de lojas CTT, dado que é necessária uma análise detalhada a todas as variáveis envolvidas para que se efetue a reabertura. Desde logo, o espaço, os recursos humanos envolvidos, a relação existente com os parceiros e autarquias e as oportunidades em cada uma das localidades", adianta, em comunicado, acrescentando que "até ao momento da reabertura, as populações têm em cada local um posto de correio que presta todos os serviços do serviço público universal e ainda o pagamento de vales de pensões e faturas".