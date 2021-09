No artigo “Inovação para fazer face aos desafios”, publicado no site da Hays, escreveu que “o acesso dos doentes à inovação crescente que tem chegado à saúde, é um dos grandes desafios de hoje e de um futuro próximo”, sendo que “começamos a ver em Portugal uma maior, ainda que tímida, disponibilização desta inovação, porém é necessário tornar o acesso mais célere e mais ágil”. O que falta fazer para que os doentes tenham acesso, de forma igualitária, a esta inovação?

A equidade é um valor essencial. Se me perguntarem se os doentes portugueses são tratados de forma pior do que os seus congéneres europeus, digo que não. Acho que temos um Serviço Nacional de Saúde sólido e profissionais excecionais, temos é de melhorar as nossas valências. O SNS tem dado provas de resiliência, ainda mais, durante a pandemia. Para melhorarmos, precisamos de ver aquilo que os países mais eficientes fazem. Isto dá-nos um pano de fundo para, posteriormente, sabermos que rumo seguiremos.

Quais são os grandes exemplos?

Não vou apontar nomes de países porque acho que as mesmas soluções poderiam não funcionar em Portugal. É em x condições que y país faz melhor. Aquilo que temos de entender é quais são os determinantes que devem ser comuns. Uma inovação que chega ao mercado é algo positivo, um investimento, nomeadamente, as novas tecnologias na área dos medicamentos. É uma oportunidade de melhoria e não um custo. Enquanto isto não ficar claro, vamos ver a saúde como um gasto e este é um mau princípio. Isso é algo bem mais real.

O verbo faz toda a diferença. Se os portugueses ouvirem “investir” em vez de “gastar”, por exemplo, no discurso da classe política, sentem-se melhor.

É claro. E esse investimento traz várias responsabilidades: dos decisores políticos que tem a ver com um correto financiamento que não está a acontecer, até porque a saúde está subfinanciada nas palavras dos próprios políticos. Tivemos ministros que saiam da Assembleia, no dia da aprovação do Orçamento de Estado, a dizer “Este é um orçamento que vamos gerir durante o ano respetivo, mas sabemos, à data de hoje, que é insuficiente”. Portanto, é crónico. Mas não é somente a correção desse problema que trará uma melhor saúde aos portugueses: é preciso inovar. Posso dar um exemplo relativamente a esta crise que vivemos: desenvolvemos uma série de novas ferramentas que não faz sentido acharmos que vão desaparecer.

Quais?

Um medicamento, por norma, demora 10-15 anos a chegar ao mercado desde que a molécula é descoberta. No caso da vacina contra a covid-19, demorou menos de um ano. Isto parece impossível, mas não é: todos trabalharam juntos, daí o valor acrescentado. Cada um desempenhou a sua função da melhor forma que soube. Um doente com Alzheimer, por exemplo, não pode esperar anos a fio para ter determinado tratamento.

Atualmente, existem poucos fármacos para combater a doença. A Memantina, a Rivastigmina, o Donepezil, a Galantamina e pouco mais.

Mas não pode ser assim. Isto é crítico. Não podemos explicar às pessoas que as soluções já existem mas que podem demorar oito anos a ser validadas. Não estou a dizer que as decisões têm de ser positivas, até podem ser negativas, mas tem de haver uma. O nosso sistema é resiliente e bom, mas precisa de ser mais célere. Estas evoluções têm de chegar mais cedo aos doentes. E não passa só pelo Infarmed: são as companhias farmacêuticas, os hospitais... Todos têm de trabalhar em conjunto. Caso contrário, o hospital vai empurrar o problema para a frente porque não tem dinheiro e existe uma bola de neve.

Qual é a solução?

Temos de incorporar aquilo de que melhor alterámos durante a pandemia. Progredimos aquilo que, provavelmente, progrediríamos em muitos anos. Não estou a dizer que tudo deve ser aproveitado, mas não podemos dar-nos ao luxo de desperdiçar a maior parte. Outro exemplo que me parece muito característico: desde o surgimento do novo coronavírus, houve uma união entre a indústria farmacêutica, os armazenistas e os hospitais para que os doentes com doenças crónicas recebessem a sua medicação em casa ou na farmácia ou hospital mais próxima/(o). Não podemos voltar ao modelo que tínhamos em que o doente, todos os meses, ou quase, faz 300 quilómetros para cada lado para ir buscar os fármacos. Relativamente à forma como estamos a vacinar as pessoas: colocámos as pessoas com aplicações, mensagens frequentes, transmitimos a informação, houve toda uma campanha para que pudessem decidir conhecendo os factos, envolvemos a classe médica, a científica, a política... Os doentes são vacinados perto de casa, fazem testes dentro e fora de carros... Porquê? Porque a logística foi otimizada. O doente está realmente no centro do sistema de A a Z. O centro deixou de ser se eu poupo mais ou menos um bocadinho se o doente não se vacinar. A campanha poderia ser uma coisa completamente diferente se optássemos por otimizar os recursos que são alocados. Não foi esta a perspetiva, mas sim a dos benefícios evidentes. A inovação terapêutica traz pontos positivos à economia também. Ficou claro, neste controlo da pandemia, quão importante é a saúde. Não há economia que resista a um vírus como este. As pessoas perceberam há muito aquilo que os políticos estão agora a concluir.

