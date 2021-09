O Manchester United, de Cristiano Ronaldo e Bruno Fernandes, lidera a classificação da Premier League, em igualdade pontual com o Liverpool de Jürgen Klopp (que também venceu). Ontem Ronaldo voltou a marcar, na vitória suada sobre o West Ham em Londres. A perder desde a meia-hora, Ronaldo empatou aos 35 minutos e Lingard assinou o golo da vitória.

Já o Manchester City, de Ruben Dias, Cancelo e Bernardo Silva, empatou com e situa-se agora na 4.ª posição. Em posição mais complicada está a armada portuguesa do Wolverhampton, comandada por Bruno Lage. Sofreu nova derrota para a Premier League, este sábado, apesar de jogar em casa:_0-2, frente ao Brentford. Ao fim de cinco jornadas, os Wolves somam quatro derrotas e apenas uma vitória, o que, ainda assim, lhes permite manter-se acima da linha de água.

Ontem, o Tottenham de Nuno Espírito Santo recebeu o Chelsea, campeão europeu. Desfalcada pelas lesões contraídas por Lucas Moura e Steven Bergwijn no jogo em França contra o Rennes, para a Liga Conferência (2-2), os spurs perderam por 3-0. A época até começou de feição, com uma vitória sobre o City. O_Tottenham carimbou três vitórias consecutivas mas as coisas complicaram-se num jogo aparentemente acessível:_3-0 contra o Crystal Palace. Se Espírito Santo já admitira que esse fora um momento de viragem, a situação parece agora ainda mais difícil. Quarta-feira as equipas de Espírito Santo e de Lage defrontam-se para a Taça da Liga.

Félix expulso, Koemann tremido

No sábado, João Félix entrou e foi expulso no empate do Atlético de Madrid frente ao Athletic de Bilbao – o avançado português chamou “maluco” ao árbitro e viu o segundo amarelo.

Real Madrid e Valência, segundo e terceiro classificados, defrontaram-se ontem no Bernabéu, no jogo em que se discutiu o assalto ao primeiro lugar (e que terminou depois da hora de fecho desta edição). No Barcelona, a situação de Koemann parece cada vez mais tremida – e já são apontados vários nomes para a sucessão. A equipa catalã recebe hoje o Granada às 20h, num jogo que pode decidir o futuro do técnico holandês.

Na Alemanha, Raphael Guerreiro marcou um grande golo na vitória do Dortmund sobre o Union Berlin. A equipa que veste de amarelo ocupa o segundo posto. O_Bayern despachou o Bochum por 7-0 e lidera a tabela.

Em França, a jornada ficou marcada pela invasão de campo ao intervalo no Lens-Lille (1-0). Pelo Lille, os portugueses José Fonte e Xeka foram titulares, enquanto Tiago Djaló ficou no banco. A equipa campeã em título continua a desiludir, ocupando agora a 13.ª posição.

Em Itália, o Verona impôs a primeira derrota à Roma de Mourinho, que ocupa agora o segundo lugar da tabela, que era ontem liderada pelo Inter (dependendo do desfecho da partida entre Juventus e AC Milan).