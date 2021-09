Morreu, este domingo, aos 81 anos, a lenda do futebol inglês Jimmy Greaves.

Jimmy Greaves é o recordista de golos do Tottenham - 266 em 379 jogos pelo clube. Só na temporada1962/63 marcou 37 golos. No total, o antigo internacional inglês fez 382 golos num total de 579 jogos.

Pela seleção inglesa, Greaves venceu o Mundial de 1966 e apontou 44 golos em 57 partidas, sendo um dos melhores marcadores de sempre.

O ex-avançado alinhou também pelo Chelsea, West Ham e Milan.

We are extremely saddened to learn of the passing of the great Jimmy Greaves.



We extend our deepest sympathies to Jimmy's family and friends at this sad time.



Rest in peace, Jimmy.