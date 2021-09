Jolidee Matongo, presidente da Câmara de Joanesburgo, capital da África do Sul, morreu, este sábado, vítima de um acidente de automóvel.

O acidente ocorreu quando Matongo, de 46 anos, estava a regressar de uma campanha para incentivar o registo de eleitores no município do Soweto, no âmbito das eleições locais, e na qual também participou o Presidente sul-africano, Cyril Ramaphosa.

Sublinhe-se que Matongo tinha sido eleito há pouco mais de um mês (10 de agosto) para a câmara de Joanesburgo, depois da morte do seu antecessor devido à covid-19.

Nas redes sociais, o Presidente já reagiu à morte. “Nada poderia ter preparado nenhum de nós para esta súbita perda, que roubou ao centro económico da nossa nação o seu segundo presidente da câmara em dois meses”, escreveu no Twitter.