Um agente da Polícia de Segurança Pública (PSP) foi assaltado por três homens, na sexta-feira, quando ia fazer um depósito bancário.

Segundo um comunicado, este sábado divulgado pelo Comando Metropolitano de Lisboa da PSP, o assalto ocorreu pelas 14h15, em Moscavide, quando três homens se aproximaram do agente em serviço, e com recurso, a uma arma branca, o roubaram. Os suspeitos fugiram do local numa “viatura ali pronta para esse fim”.

O polícia ofereceu resistência aos atacantes, tendo acabado por ser esfaqueado sem gravidade num braço.

"A PSP de imediato desenvolveu e prossegue diligências com vista à identificação dos suspeitos, sendo o ilícito comunicado à autoridade judiciária", acrescenta a força de segurança.