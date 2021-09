Em agosto, foram produzidos em Portugal 3.209 veículos automóveis, traduzindo quedas de 78,6% face a agosto de 2020 e de 76,6% face ao mesmo mês de 2019, segundo dados da ACAP - Associação do Comércio Automóvel de Portugal, que justifica quebra com o "forte" impacto da pandemia da covid-19 nas fábricas portuguesas.

Em termos acumulados nos oito meses de 2021, entre janeiro a agosto, “saíram das fábricas 179.725, entre janeiro e agosto, mais 17,5% do que no mesmo período de 2020, mas menos 20,2% do que no de 2019”, revelou a ACAP.

Nos primeiros oito meses foram exportados 25,4% dos veículos montados em Portugal, representando 35 unidades, sendo a Alemanha o único destino destes veículos.

Sublinhe-se que a quase a totalidade (97,5%) dos veículos fabricados em Portugal têm como destino o mercado externo, principalmente a Europa que, nos primeiros oito meses deste ano, voltou a ser o mercado líder nas exportações dos veículos fabricados em território nacional (87,1%), destacando-se a Alemanha (16,1%), França (14,2%), Itália (13,6%) e Espanha (12,2%).