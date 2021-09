Um voo da TAP que partiu do aeroporto de Lisboa esta sexta-feira à tarde, com destino a Sevilha, foi obrigado a regressar por "razões técnicas".

"A TAP confirma que o voo TP1102, operado em ATR72, que partiu esta tarde de Lisboa com destino a Sevilha, regressou ao aeroporto de Lisboa após ter levantado voo, por razões técnicas", confirmou fonte oficial da companhia aérea, citada pela agência Lusa.

"A segurança e tranquilidade a bordo nunca esteve comprometida", garantiu a mesma fonte, acrescentando que "os passageiros estão a ser transferidos para outra aeronave, para prosseguirem a sua viagem".

Sublinhe-se que esta é a segunda vez em menos de uma semana que um avião da TAP se vê forçado a aterrar novamente no aeroporto de Lisboa após a descolagem.

No dia 11 de setembro, sábado passado, aconteceu o mesmo com o voo TP231, com destino a Washington nos EUA, que teve de regressar à pista na capital também devido a problemas técnicos, confirmados pela transportadora.