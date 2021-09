Três cidadãos portugueses, dois dos quais com dupla nacionalidade, foram detidos, nos últimos dias, por “fortes suspeitas da prática do crime de tráfico de estupefacientes”, em Lisboa. Segundo a Polícia Judiciária (PJ), em comunicado esta sexta-feira divulgado, “as detenções ocorreram no âmbito de uma investigação em curso, relacionada com o combate ao tráfico de produtos estupefacientes de origem sintética em território nacional”.

Os detidos, com idades entre os 43 e os 49 anos, tinham na sua posse mais de três quilogramas de um substância “que, após os competentes exames realizados pelo Laboratório de Polícia Científica, foi identificada como sendo Mefedrona”.

A PJ explica que a Mefedrona “é uma catinona sintética que provoca efeitos equiparados aos do ecstasy (MDMA) ou da cocaína, sendo amiúde encarada pelos consumidores como uma alternativa ao consumo daquelas substâncias”. O seu consumo “pode dar origem a problemas de saúde muito graves e é potencialmente causador de dependência”.

“Esta droga é apontada como causa de várias mortes ocorridas em diferentes países da União Europeia nos últimos anos”, revela.

Os arguidos foram presentes à autoridade judiciária competente, para efeitos de primeiro interrogatório judicial de arguido detido e aplicação de medidas de coação. “A investigação prossegue”, sublinha a PJ.