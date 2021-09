O regresso à escola e à noite

Tenho bem presente na minha memória aquilo que significava para mim e para a grande maioria dos meus colegas o regresso à escola, depois de umas longas e bem vividas férias de verão. Após uma primeira fase, na minha infância, em que era para mim um sacrifício sair de casa, passei depois a desejar tudo aquilo que ela (a escola) significava para mim. Nem eram tanto as aulas mas o reencontro com os meus amigos. As conversas no recreio, as primeiras paixões que envolviam estratégias meticulosamente concebidas para entregar aqueles bilhetinhos mágicos, os jogos de futebol ao final da tarde e já no secundário as idas ao café e os almoços no restaurante como se fossemos gente grande.Também os preparativos eram recebidos com grande emoção. A escolha daquela mochila que tanto queríamos, a compra dos cadernos e dos dossiers que fariam sucesso na turma e vários materiais acessórios com cores e desenhos que raramente duravam, ou porque se perdiam ou porque acabávamos por não usar.

Controlada que parece estar a pandemia, tudo indica que em breve regressaremos também à noite. Depois de um ano e meio fechados, ou com mobilidade condicionada, sem sítios (legais) para frequentar, este regresso faz-me lembrar essa emoção que sentíamos no regresso às aulas. A excitação de combinar uma saída, as conversas entre amigos que a antecederão, os preparativos para o jantar, a escolha da roupa e o reencontro com as pessoas com quem convivíamos, desde os porteiros, seguranças e barmen com quem tínhamos mais confiança até aos proprietários e relações públicas que nos faziam sentir em casa. Os roteiros e hábitos perdidos mas de que tantos têm saudades, os sítios preferidos onde estava sempre uma cara conhecida ou aqueles que encontrávamos sempre só à noite e que para nós já faziam parte dela.

É o regresso a um imaginário que tanta falta nos faz e que tantas vezes nos alimentou a motivação do trabalho semanal. Um escape para as dificuldades. Um modo de vida para os bêbados mas sobretudo uma forma de as pessoas não se fecharem num casulo e conviverem. Acredito que para muitos será uma nova aprendizagem. O contacto, a forma como se olha, a abordagem à entrada, o controlo dos excessos, a vontade de nos libertarmos outra vez. Seria por certo uma oportunidade única para a noite recuperar um certo brilho, entretanto perdido nos últimos anos com a massificação dos produtos, o que tornou tudo demasiado desmazelado e cliché, cheio de banalidades e com poucos sonhos para oferecer.

Será por certo um regresso carregado de sentimentos. De alguns exageros e de uma loucura que faz parte da própria representação. Faz-nos falta ouvir música na linha da frente, dançar numa pista de dança sem pensar em mais nada. Sentir a vibração das pessoas e dos ambientes. Estou curioso para perceber de que forma se renovarão os espaços para este recomeço e o que procurarão os clientes depois desta pandemia. Está na altura de começar a limpar os melhores kits do armário e a pensar em programas que valham a pena. Que todos saibamos dar valor a esta nova oportunidade e se for que seja para valer a pena!