Um homem e uma mulher de nacionalidade holandesa, foram assistidos, esta quarta-feira à noite, depois de se sentirem mal, após a prática da atividade de mergulho na praia dos Reis Magos no Funchal, Madeira.

Em comunicado, esta quinta-feira, a Autoridade Marítima Nacional (AMN) revela que, na sequência de um alerta, recebido pelas 21h56, através do Serviço Regional de Proteção Civil da Madeira, foram de imediato ativados para o local elementos da Polícia Marítima do Funchal.

“À chegada à praia, constatou-se que um dos mergulhadores, um homem com cerca de 60 anos, se encontrava em estado inconsciente no areal da praia, estando a ser assistido por elementos dos Bombeiros Sapadores do Funchal, dos Bombeiros Municipais e Machico e por elementos da Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR) do Funchal”, lê-se.

A mulher, com cerca de 60 anos, “foi igualmente assistida no local por ter entrado em estado de choque”.

As vítimas foram posteriormente transportadas para uma unidade hospitalar pelos Bombeiros Sapadores do Funchal.