Existem, atualmente, cerca de 45 surtos de covid-19 em lares no país.

O número foi avançado, esta quinta-feira, pela ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social.

"Neste momento temos cerca de 45 surtos em lares em todo o país e o que está a acontecer é que mesmo na situação em que há surtos, os efeitos do próprio surto e da doença nas pessoas são menores", disse Ana Mendes Godinho.

A ministra falava aos jornalistas no final da apresentação do "maior estudo" feito em Portugal sobre imunidade em lares, realizado em agosto, na região do Alentejo e Algarve, num universo de 5.174 pessoas: 2.303 funcionários de lares e 2.871 utentes residentes.

Sublinhe-se que os resultados do estudo mostram que os idosos têm “uma diminuição abrupta” de anticorpos quatro meses após a toma da vacina contra a covid-19.