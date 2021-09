O homem da Benquerença, concelho de Penamacor, que estava desaparecido desde segunda-feira foi encontrado morto na quarta-feira morto no rio Zêzere, entre os concelhos da Covilhã e Fundão, confirmou fonte da GNR.

Segundo contou a mesma fonte à agência Lusa, o cadáver do homem, de 86 anos, foi descoberto pela equipa do Núcleo Especial de Operações Subaquáticas da Unidade de Emergência de Proteção e Socorro da GNR, que realizava buscas na área.

As causas da morte ainda estão a ser apuradas, mas ao que tudo indica ter-se-á tratado de um despiste rodoviário, pois o carro do homem já tinha sido encontrado dentro do rio.

O corpo do homem foi transportado para o Instituto de Medicina Legal da Covilhã.