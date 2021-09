Lisboa conta, a partir desta quinta-feira, com mais 91 camas de Cuidados Continuados Integrados no antigo Hospital Militar da Estrela.

Em comunicado, esta quinta-feira revelado, o gabinete da ministra da Saúde revela que o Contrato-Programa da nova Unidade de Cuidados Continuados Integrados Rainha Dona Leonor foi assinado na quarta-feira entre a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT), o Instituto de Segurança Social e a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

O antigo Hospital Militar da Estrela – agora UCCI Rainha Dona Leonor – tem capacidade para 91 camas, distribuídas por 3 tipologias: Unidade de Convalescença com 13 camas, Unidade de Média Duração e Reabilitação com 39 camas e Unidade Longa Duração e Manutenção com 39 camas.

“A Unidade de Convalescença iniciará atividade esta quinta-feira, 16 de setembro. Já a de Média Duração e Reabilitação deverá entrar em funcionamento no final do mês e a Unidade de Longa Duração e Manutenção, em meados de novembro”, acrescenta a nota.

Com este reforço, “Lisboa passa a dispor de 100 camas da tipologia Convalescença, 84 camas de Média Duração de Reabilitação e 92 camas de Longa Duração e Manutenção” da Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados.