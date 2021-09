Que medidas considera necessário manter este outono-inverno e o que pode ser reavaliado?

Vai ser essencial manter o uso de máscara nos espaços interiores. Estamos a entrar na época de inverno e é uma garantia de que nos espaços fechados, com menor ventilação, continuamos a ter essa medida de proteção individual. Creio que também será fundamental manter algum período de isolamento e rastreios regulares em alguns contextos e que as pessoas mantenham a noção da importância de continuar a ligar para a linha SNS24 se tiverem sintomas para serem encaminhadas para fazer um teste. Penso que estas serão as medidas bases do inverno. Será muito uma questão de civismo e de reconhecimento individual do nosso papel enquanto cidadãos para a proteção individual.

Não voltar ao registo em que se vai trabalhar doente?

Sim ou dar o ben-u-ron à criança durante a noite para ela poder ir para a escola no dia seguinte porque já sabemos que vai ter febre. Sabemos que isso vai levar a um transtorno enorme para aquela turma e para os pais daquelas crianças todas. O nosso comportamento será fundamental, perceber que temos de protegermo-nos e proteger a comunidade. Quanto mais cuidado tivermos, menos impacto terá a pandemia e o inverno na nossa saúde e no nosso dia-a-dia. Em termos de medidas, defendemos que terá de haver uma diferenciação nas regras de isolamento [após contacto com um infetado] entre as pessoas que estão vacinadas e as que não estão. Cada vez faz menos sentido que continuem a ficar 14 dias fechados em casa.

Leia o artigo na íntegra na edição impressa do jornal i. Agora também pode receber o i em sua casa. Saiba como aqui.