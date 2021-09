A GNR deteve, esta terça-feira, um jovem, de 21 anos, por tráfico de estupefacientes, no concelho de Ponte de Sor.

No âmbito de uma ação de fiscalização rodoviária, os militares “abordaram uma viatura tendo os quatro ocupantes evidenciado um comportamento suspeito”, revela um comunicado da força de segurança, divulgado esta quarta-feira.

Ao verificarem que os indivíduos “mantinham algum nervosismo”, e sendo “evidente o forte odor a produto estupefaciente proveniente do interior do veículo”, foram detetadas 12 doses de haxixe, culminando na detenção do condutor e na apreensão do produto estupefaciente.

O detido foi constituído arguido, e os factos foram remetidos para o Tribunal Judicial de Ponte de Sor.

No decorrer da ação, a GNR identificou ainda dois indivíduos, ambos de 27 anos, que estavam na posse de produto estupefaciente para consumo, sendo estes factos comunicados à Comissão para a Dissuasão da Toxicodependência da área de residência.