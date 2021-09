O preço da eletricidade vai voltar a subir já a partir do dia 1 de outubro, uma “atualização” que a Entidade Reguladora dos Serviços Energéticos (ERSE) justifica com “o aumento de preços de energia no Mercado Ibérico de Eletricidade (MIBEL)”, lê-se no comunicado do regulador.

“Para a maioria dos clientes domésticos do mercado regulado, com potência contratada de 3,45 kVA, a atualização será cerca de 1,05 euros na fatura média mensal”, informa ainda a ERSE.

O regulador explica que a "tarifa de energia reflete o custo de aquisição de energia do Comercializador de Último Recurso (CUR) nos mercados grossistas, sendo uma das componentes que integra o preço final pago pelos consumidores no mercado regulado".