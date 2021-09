No domingo, durante a tradicional caça de golfinhos nas Ilhas Faroé, território autónomo da Dinamarca, foram abatidos mais de 1.400 destes mamíferos.

Sublinhe-se que a prática, que consiste em encurralar os animais com ajuda de barcos para depois serem mortos por pescadores, é legal e e já ocorre há muito tempo, sendo considerada uma tradição, reconhecida pelo governo.



Um porta-voz do governo afirmou, à France Press, que a captura de golfinhos é "um espetáculo dramático para pessoas pouco habituadas à caça" e sublinhou que as caçadas são "bem organizadas e totalmente regulamentadas".

No entanto, este ano o número de animais abatidos ultrapassa em muito a média de 2020, por exemplo, terão sido mortos 600 golfinhos, enquanto em 2021 num só dia – domingo passado – morreram mais de 1.400 golfinhos.