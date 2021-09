O Hospital Professor Doutor Fernando Fonseca (HFF), anteriormente Hospital Amadora-Sintra, ativou, esta quarta-feira, o plano de contingência depois de serem detetados oito casos positivos de covid-19 entre os doentes internados naquela unidade hospitalar.

De acordo com a agência Lusa, que cita uma nota do HFF, os doentes infetados estavam internados no serviço 'Ortopedia A' e foram transferidos para uma enfermaria dedicada à covid-19. Segundo a unidade hospitalar, para já não existem casos entre os profissionais de saúde que contactaram diretamente com os doentes infetados.

“Os casos positivos foram detetados ao início da manhã de quarta-feira, graças ao rígido protocolo de testagem do HFF, que prevê realização de teste PCR a todos os doentes à data da sua admissão em enfermaria e, posteriormente, ao quinto dia do internamento”, indica o HFF, que sublinha que foi imediatamente ativado o plano de contingência para conter e mitigar o risco de contágio.

Os doentes infetados encontram-se estáveis.