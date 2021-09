O mercado imobiliário de luxo tem crescido em Portugal e são cada vez mais os estrangeiros que têm os olhos postos no nosso país. Apesar do interesse estar em todo o território nacional, há distritos que se destacam, como mostra o mais recente estudo do idealista que analisa a procedência internacional das pesquisas de imóveis à venda em Portugal por mais de 1 milhão de euros.

Este interesse internacional por imóveis de luxo em Portugal concentra-se na sua maioria em seis distritos, que acumulam 88,8% das visitas para procura de casas de luxo à venda no país mas o destaque vai para Lisboa com 40% das pesquisas internacionais e Faro com 28%.

Em Lisboa os principais interessados neste produto de luxo são os espanhóis (13,0%), norte-americanos (11,1%), ingleses (10,8%), brasileiros (10,4%) e franceses (7,1%). Já em Faro, a pesquisa é liderada pelos ingleses (12,9%), seguindo-se os holandeses (11,5%), franceses (10,5%), alemães e espanhóis (10,0% em ambos os casos).

O top seis dos mais procurados é ainda composto por Setúbal (8%), Porto (6%), Ilha da Madeira (4%) e Braga (2%).

Os países com especial interesse nas propriedades de luxo do nosso país são os espanhóis (11,7%) seguidos pelos ingleses (11,6%), norte-americanos (9,7%), franceses (9,5%) e alemães (8,9%).