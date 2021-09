Portugal é atualmente o país do mundo com a maior percentagem de população vacinada contra a covid-19, com as duas doses. Segundo o site de estatísticas Our World in Data, Portugal ultrapassou a até então líder Malta.

À data desta quarta-feira, Portugal conta com 81,54% da população completamente vacinada. Já Malta tem 80,95%. A completar o pódio estão os Emirados Árabes Unidos, com 78,80%.

Já se forem incluídos os dados da população com o processo de imunização incompleto, Portugal fica em segundo lugar – tem 5,4% da população com a vacinação incompleta, o que eleva o total de cobertura vacinal (primeiras e segundas doses) para 86,94% – sendo apenas ultrapassado pelos Emirados Árabes Unidos.