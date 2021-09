Há 18 meses a lidar com a covid-19, José Manuel Boavida, presidente da Associação Protetora dos Diabéticos de Portugal, lamenta que o impacto da doença na população com diabetes tenha sido pouco estudado em Portugal – o segundo país com mais diabetes na Europa – e alerta que sem controlar melhor as doenças crónicas e dar ferramentas aos doentes para gerir a sua saúde o país não estará melhor preparado para próximas pandemias. Um dos apelos da APDP tem sido um maior envolvimento das autarquias no combate à doença. Em tempo de campanha autárquica, José Manuel Boavida explica o que gostava de ver mudar e defende que o Serviço Nacional de Saúde, que esta quarta-feira completa 42 anos, ainda “hospitalocêntrico” e “hiper-centralizado”, não vai conseguir responder a todos os problemas de saúde da população. E isso, afirma, devia ser uma das lições da pandemia.

Passados 18 meses desde os primeiros casos de covid-19 em Portugal, é possível perceber o impacto da doença na população com diabetes?

Logo nos primeiros seis meses de pandemia os dados analisados pelo Observatório Nacional de Diabetes já mostravam que os doentes com diabetes com covid-19 a precisar de internamento eram o triplo das outras pessoas. A taxa de hospitalização entre as pessoas diagnosticadas com covid-19 era de 14,5% e subia para 43,3% nas pessoas com diabetes. E enquanto no geral 8,8% precisavam de cuidados intensivos, nos doentes com diabetes a percentagem subia para 20%. Estes números já eram absolutamente assustadores e são muito próximos de um estudo recente que saiu agora na revista Diabetes Care.

Concluiu que 30% a 40% das pessoas internadas com covid-19 com casos graves tinham diabetes do tipo 1 ou tipo 2.

Metade foram para cuidados intensivos e 25% morreram. São números que mostram bem como as comorbilidades foram apresentadas muitas vezes em todo este debate como algo que vem atrás quando é determinante. E mostram também como a saúde pública e todas as entidades ficaram ofuscadas com a luz da covid e não perceberam que, naquela enxurrada de casos, vinham muitas outras situações que necessitavam de uma avaliação com maior cuidado.

