Um adolescente de 15 anos foi colhido mortalmente por um comboio no apeadeiro ferroviário de Coimbrões, em Gaia.

No local estão os bombeiros de Coimbrões, com três carros e 10 operacionais, assim como uma equipa da VMER do Hospital de Santo António.

As autoridades policiais também foram chamadas e estão a proceder a diligências para apurar as circunstâncias da morte do jovem.

Na sequência do incidente, a circulação ferroviária esteve interrompida, já tendo sido retomada, embora ainda esteja condicionada, sendo feita em marcha reduzida no sentido Norte/Sul.