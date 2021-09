Camille Homme, de 15 anos, filha mais velha do vocalista da banda de rock Queens of the Stone Age, Josh Homme, obteve, na passada sexta-feira, uma ordem de restrição contra o próprio pai. Nesse mesmo dia, um segundo juiz negou o mesmo pedido aos filhos mais novos do artista, Orrin, de 10 anos, e Wolf, de 5. Agora, Camille vem reforçar as acusações e confessa que tanto ela como os irmãos mais novos têm medo de que o músico possa matar a mãe ou o atual namorado dela.

“Eu e os meus irmãos temos medo do nosso pai. Temos medo de que ele possa matar a nossa mãe ou o namorado dela. Temos medo de que ele nos possa bater ou continuar a abusar emocionalmente de nós. Por favor, só queremos que isto pare”, afirmou a jovem, num comunicado citado pela imprensa internacional.

Camille, Orrin e Wolf são frutos do casamento de Josh Homme com a cantora australiana Brody Dalle, que durou entre 2005 e 2019. Segundo a advogada do músico, as ações legais de ordem de restrição são "uma retaliação" de Brody Dalle por causa de uma ordem de restrição contra si movida pelo músico, por causa de "abuso físico" e de outras "situações que envolviam as crianças", mas Camille nega as acusações.

“O meu requerimento não é falso e não foi escrito pela minha mãe. É um meio para atingir um fim. Tudo o que ali está é algo que eu vi, vivi e ouvi e é 100% verdade. Negar isso é negar o direito humano de liberdade de expressão. Eu queria poder proteger os meus irmãos, mas infelizmente, a lei não deixa”, frisou.

Agora Josh Homme não se pode aproximar de uma distância de menos de 90 metros, até nova audiência em tribunal, marcada para dia 28.