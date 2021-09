Um total de 9.323.688 cidadãos estão inscritos nos cadernos eleitorais para as eleições autárquicas do próximo dia 26 de setembro, de acordo com os dados do recenseamento disponibilizados pela Administração Eleitoral da Secretaria Geral do Ministério da Administração Interna.

Segundo os mesmos dados, publicados no site da Secretaria Geral do MAI, 29.814 dos cidadãos inscritos são estrangeiros, dos quais 13.924 naturais de Estados-membros da União Europeia e 15.890 de países terceiros (Cabo Verde, Brasil, Reino Unido e Venezuela, entre outros).

“Com a inalterabilidade dos cadernos eleitorais, ocorrida a 11 de setembro, ficaram também definidos os locais de voto indicados pelas Câmaras Municipais e Juntas de Freguesia para instalar um total de 13.821 secções de voto – o que corresponde a uma média de 675 eleitores por mesa”, informa ainda a tutela.