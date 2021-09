A estação de Arroios do Metropolitano de Lisboa reabriu esta segunda-feira, após quatro anos de obras. A ‘nova’ estação tem agora capacidade para receber comboios de seis carruagens e está “dotada de elevadores que lhe conferem acessibilidade plena”.

Recorde-se que o ministro do Ambiente anunciou, em março de 2017, que a estação de metro de Arroios iria encerrar em julho desse ano. A previsão de João Pedro Matos Fernandes seria de que as obras durassem cerca de um ano e meio, no entanto, demoraram quatro anos.

“A obra de remodelação e ampliação da estação Arroios da linha Verde do Metropolitano de Lisboa teve início em julho de 2017, com conclusão prevista para o primeiro semestre de 2019. Por motivos de incumprimentos contratuais da empresa então contratada e tendo em conta, igualmente, o interesse público subjacente à execução dessa empreitada, o Metropolitano de Lisboa viu-se obrigado, em janeiro de 2019, a rescindir o contrato respetivo, tendo o novo concurso sido relançado em fevereiro de 2019”, explica o Metropolitano de Lisboa em comunicado.

A empreitada, com um investimento de 6,67 milhões de euros, incluiu “a remodelação dos átrios (abrangendo a reorganização dos espaços de apoio à exploração) e a introdução de dois elevadores cais/átrio/cais e um elevador átrio/exterior/átrio tendo em vista dar continuidade ao cumprimento legal das várias obrigações em matéria de acessibilidades”.

Agora, 41 das 56 estações de metro de Lisboa “dispõem de acesso entre a superfície e o cais de embarque para pessoas com mobilidade reduzida”.

Na ótica do Metropolitano, a intervenção vai “melhorar a qualidade do serviço na rede para benefício dos milhares de clientes que diariamente utilizam o Metro de Lisboa, principalmente para os moradores da zona de Arroios, que já não terão de se deslocar até às estações Alameda ou Anjos para aceder ao metro”.

“O comércio e os serviços locais vão, igualmente, beneficiar com esta reabertura que irá revitalizar o movimento da zona. Localizada na Praça do Chile, a estação Arroios, com os seus quatro acessos, é uma das principais estações numa das freguesias com mais população na cidade de Lisboa”, sublinha.