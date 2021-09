O atendimento noturno nas Urgências da ala pediátrica do Hospital Garcia da Orta (HGO), em Almada, voltou a abrir hoje às 20h, após encerrar a 18 de novembro de 2019, devido à dificuldade em assegurar escalas que permitissem manter profissionais em número e diferenciação exigidos por lei. Atualmente, a Urgência Pediátrica do Hospital conta com oito pediatras, que “passam a assumir as funções de chefe de equipa de urgência, o dobro do existente em 2019”.

Num comunicado enviado às redações, o diretor do serviço de pediatria, João Franco, afirma que a reabertura do atendimento noturno só é possível devido à “competência e dedicação dos profissionais que permitiram preservar a qualidade e humanização de cuidados”.

O mesmo destacou ainda o empenho de todos os profissionais do Agrupamento de Centros de Saúde de Almada e do Seixal, que trabalham de forma integrada com HGO, inclusive na urgência pediátrica e no atendimento da doença aguda em idade pediátrica, nos cuidados de saúde primários.