Rochinha agradeceu, esta segunda-feira, o apoio que recebeu após o incidente sofrido durante o jogo entre o Vitória de Guimarães e o Belenenses SAD, este domingo à noite.

Recorde-se que o avançado caiu inanimado no relvado, aos 78 minutos, depois de um choque de cabeça com o jogador do Belenenses SAD Alisson Safira. O futebolista, de 26 anos, acabou por deixar o Estádio D. Afonso Henriques de ambulância e foi transportado para uma unidade hospitalar. Agora, Rochinha já teve alta e adiantou que está “bem” de saúde.

“Obrigado a todos pelo apoio e preocupação. Ontem [domingo] depois de dar entrada no hospital e fazer os exames complementares de diagnóstico concluíram que estava bem e pronto a voltar a casa. Estou tranquilo e a recuperar. Obrigado por tudo”, escreveu numa publicação partilhada no Instagram.

Sublinhe-se que, em declarações à agência Lusa, fonte do Vitória de Guimarães já tinha revelado que o jogador tinha recebido alta hospitalar esta segunda-feira e que irá permanecer os “próximos dias em repouso”, antes de ser reavaliado pelo departamento médico do clube.