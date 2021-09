As alegações finais do julgamento do antigo presidente do GES, Ricardo Salgado, foram agendadas pelo coletivo de juízes para 22 de outubro, dia em que ainda serão ouvidas três a quatro testemunhas.

Os representantes de Ricardo Salgado pretendiam que as alegações não começassem no dia previsto para estas audições e não descartaram mesmo a eventual chamada do antigo banqueiro para prestar declarações, cujo cenário é possível até ao arranque das alegações.

Salgado responde neste julgamento por três crimes de abuso de confiança devido a transferências de mais de 10 milhões no âmbito da Operação Marquês.