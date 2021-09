Britney Spears revelou que está noiva do namorado de longa data, o personal trainer Sam Asghari. “Não consigo acreditar”, afirmou num vídeo emotivo, publicado no domingo nas suas redes sociais.

A cantora, de 39 anos, e o agora noivo, de 27, conheceram-se durante as gravações do videoclip de ‘Sumbler Party’, em 2016, e tornaram a relação pública cerca de um ano depois.

Em junho, a ‘princesa do pop’ revelou durante uma audiência em tribunal, onde pediu o fim da tutela “abusiva do pai”, que queria casar e ter mais filhos com Sam Asghari. "Eu quero-me casar e ter mais filhos. Disseram-me que com esta tutela não podia casar e ter mais um filho”, afirmou, acrescentando que foi obrigada a colocar um dispositivo intrauterino.

A notícia do noivado surge dias após o pai da cantora, James Spears, entregar um pedido a um tribunal norte-americano para pôr fim à tutela da filha que dura há 13 anos. “Como o Sr. Spears disse várias vezes, a única coisa que ele quer é o melhor para a sua filha. Se a senhora Spears quer o fim da tutela e acredita que consegue ter controlo da sua vida, o senhor Spears acredita que ela deve ter a sua oportunidade", lê-se no requerimento.

Recorde-se que o pai de Britney Spears foi nomeado o seu tutor legal, em 2008, depois de a cantora ter sido hospitalizada para tratamento psiquiátrico após um esgotamento nervoso. Na primeira audiência em tribunal, a 23 de junho, a artista revelou que “está traumatizada” e que a tutela se “tornou abusiva”.