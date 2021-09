“Foram registadas sete queixas, mas muitas outras ficaram por registar e não fazem parte da estatística”, começa por explicar Sofia (nome fictício), cidadã que assistiu de perto ao caos vivido nas Lojas do Cidadão desde o regresso ao atendimento presencial e viu um funcionário público ser agredido. “Por mim, teria sido motivo suficiente para chamar e apresentar queixa as/junto das autoridades uma vez que se tratou de uma agressão física e podia até ter existido risco grave para a saúde do lesado. No entanto, as pessoas responsáveis pela Loja deixaram ao critério do funcionário agredido apresentar queixa em nome individual, não tendo existido qualquer apoio por parte da entidade”, avança a mulher. “Uma vez que não se oficializou a queixa não me cabe expor detalhes”.

Sofia refere-se ao facto de, na passada sexta-feira, o Sindicato dos Trabalhadores dos Registos e Notariado ter explicado à TSF que, desde o dia 1 de setembro, foram registadas “sete agressões físicas”, assim como outras menos graves e também de cariz verbal, que ocorrem todos os dias. Segundo o sindicato, estão em falta, nos mapas de pessoal dos serviços, 1756 profissionais. Se este número de trabalhadores existisse, permitiria 50 mil atendimentos diários a mais, mesmo tendo em conta a média de aposentações que ocorrem mensalmente: entre dez e 15.

Mariana, igualmente com receio de divulgar a identidade e a região do país em que presenciou as situações que relatou ao i, lembra que “as pessoas estavam em fila para entrar. Já estava muita gente dentro do centro de saúde e a funcionária disse para esperarmos um pouco. Um jovem que estava com a mulher e um bebé no carrinho ficou furioso, reagiu muito mal, disse que não ia ficar na rua com o bebé” e, logo de seguida, insultou-a, chamando-lhe “estúpida de merda”.

