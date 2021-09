Ronaldo. Um dos homens mais famosos do planeta

É um fenómeno de popularidade à escala mundial e devem ser muito poucas as figuras do planeta tão conhecidas como o homem que ganha a vida a marcar golos.

Cristiano Ronaldo é, neste momento, um dos homens mais conhecidos em todos os cantos do mundo. Vejamos só o que se passou com a estreia do craque português pelo Manchester United, onde só há registo de quatro países que não transmitiram o jogo em direto: os bem democráticos Turquemedistão, Coreia do Norte e Afeganistão – a que se juntou a Inglaterra por razões que têm a ver com o incentivo aos adeptos de irem aos estádios, já que entre duas horas estipuladas ao sábado não se podem transmitir jogos em direto.

Goste-se ou não do jogador – e as pessoas têm esse direito – é indiscutível que é o português mais conhecido no mundo e uma grande mais valia para o país. Numa era de globalização, a imagem de Cristiano Ronaldo faz sonhar milhões e milhões de pessoas que se reveem no craque lusitano, que não pára de bater recordes e é capaz de chegar a Manchester e pôr a cidade a faturar como já não o fazia há muito, nas palavras de responsáveis locais.

Ronaldo será, indiscutivelmente, uma das grandes figuras da primeira metade do século XXI e ficará na história mundial. O jogador português consegue chegar onde a maioria das estrelas da música, cinema e afins não chega. Ele é uma marca a associada à superação humana. Quantos jovens não devem sonhar em serem jogadores e terem uma vida melhor?

E é neste cenário que temos um homem que investe em Portugal, em negócios e em casas particulares, e é obrigado a destruir uma marquise que se via de drone. Essa história fez-me lembrar um célebre árbitro português que não descansou enquanto não expulsou Johan Cruyff para se tornar famoso.

E estou à vontade pois não sou fã do estilo de ostentação que o jogador tanto gosta. Mas é dele e foi ele que conquistou tudo com o seu trabalho, logo que se vista e ande nos carros que bem entender.

P.S. As cerimónias fúnebres do antigo Presidente da República revelaram bem o que boa parte dos portugueses sentiam por Jorge Sampaio: simpatia, admiração e respeito político e pessoal, mas não podemos cair no ridículo de atacar quem não pensa dessa forma. Jorge Sampaio muito lutou pela diversidade de opiniões...