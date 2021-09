Depois de uma das melhores campanhas dos últimos anos, Portugal caiu nos quartos de final do Europeu contra os Países Baixos, um jogo bastante renhido que só terminou no quinto set.

A seleção de Portugal entrou melhor na partida, tendo vencido o primeiro set (25-22), no entanto, os Países Baixos conseguiram dar a volta ao encontro e assumiram a liderança vencendo os dois parciais seguintes, (25-22 e 26-24).

Portugal ainda conseguiu recuperar novamente, conquistando o quarto set (25-20), obrigando o jogo a ir à “negra”, o quinto e derradeiro set, onde os holandeses acabaram por sorrir (venceram por 15-13).

Este foi um Europeu memorável para Portugal, depois da qualificação invicta para a provar e de ter superado, pela primeira vez, a fase de grupos, numa ‘poule’ que contava com a bicampeã mundial Polónia e a campeã europeia Sérvia, Portugal assegurou a melhor posição dos últimos anos nesta prova.

Portugal assegurou a inédita presença nos oitavos com a quarta posição do Grupo A, que decorreu em Cracóvia, com vitórias frente à Bélgica (3-2) e à Grécia (3-1) e derrotas com a anfitriã Polónia (3-1), Ucrânia (3-2) e Sérvia (3-1).

O selecionador nacional, Hugo Silva, tinha afirmado, em declarações à agência Lusa, que só seria possível vencer a seleção dos Países Baixos, que conta com Nimir Abdel-Aziz, o melhor pontuador até agora no Europeu, um jogador descrito pelo selecionador como um atleta que “faz a diferença, através de uma “entrega máxima”, “inspiração” e “a jogar no limite”.

Os Países Baixos não eram um adversário fácil para Portugal. A seleção holandesa são um nome firmado na modalidade e ocupam o 14.º lugar no ranking mundial da mesma (Portugal está no 34.º posto).

Os melhores registos de Portugal aconteceram nas edições, a convite, de 1948, em que foi quarto, e 1951, sétimo (com número reduzido de equipas). Depois de um longo interregno, Portugal voltou a participar em 2005, tendo ficado em 10.º, após o que foi 14.º em 2011 e 20.º em 2019 (já com 24 seleções).

Depois desta vitória, os Países Baixos estão apurados para os quartos de final do campeonato, onde já se encontram a Polónia e Itália.

A Alemanha e a Bulgária assim como a Sérvia e Turquia disputam os últimos lugares disponíveis nos Quartos Finais do Campeonato Europeu, disputaram no domingo . Na segunda-feira, os encontros entre a França e República Checa e Eslovénia contra a Croácia encerram os oitavos de final.