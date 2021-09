A Haitong Securities – que em Portugal detém o antigo Banco Espírito Santo Investimento (BESI), uma operação avaliada em 379 milhões de euros­– está debaixo de fogo por parte dos reguladores chineses devido a alegada má conduta na atividade de corretagem. Em causa, de acordo com a comissão de mercado chinês, está a suspeita de negligência e violações de leis e regulamentos por parte do grupo quando foi consultor financeiro da Aurora Optoelectronics, antiga Southwest Pharmaceutical.

Em maio de 2018 foi lançada uma investigação à Aurora Optoelectronics por suposta fraude nas contas espelhadas nos relatórios financeiros.

A dona do Haitong Bank já fez um comunicado ao mercado a confirmar que foi notificado no dia 7 de setembro pela China Securities Regulatory Commission a dar conta do processo de investigação. «A empresa irá cooperar totalmente com a investigação e vai cumprir a sua obrigação em divulgar informações em estrita conformidade com os requisitos regulamentares», revelou.

Não é a primeira vez que o grupo enfrenta este tipo de problemas. Em março deste ano, a Haitong Securities ficou inibida de operar por um ano como corretora, por supostamente ter ajudado a Yongcheng Coal, que estava em incumprimento com uma emissão de obrigações feita em novembro, a vender títulos, de forma ilegal. O caso estará relacionado com uma emissão de dívida da empresa estatal Yongcheng Coal, que em novembro entrou em default no valor de mil milhões de yuan (130 milhões de euros) pouco tempo depois da operação de colocação dos títulos.

Também a Associação Nacional de Investidores Institucionais do Mercado Financeiro (NAFMII) tinha revelado ter encontrado violações regulatórias na Haitong Securities e em três instituições subsidiárias que também estiveram envolvidas no default da Yongcheng. Os casos foram encaminhados para o Banco Popular da China e a Comissão Reguladora de Valores Mobiliários da China (CSRC). É certo que o incumprimento destas empresas afetou a confiança nos mercados, uma vez que as empresas estatais são normalmente vistas como investimentos de menor risco, pelo que as agências de classificação de crédito chinesas muitas vezes lhes atribuem uma classificação de crédito positiva.

Operação em Portugal

A Haitong Securities, acionista do Haitong Bank, registou lucros de 1,1 mil milhões de euros no primeiro semestre, um aumento de 47,8% face ao mesmo período do ano passado.

De acordo com um comunicado de imprensa da acionista do Haitong Bank, foi registado um resultado líquido de 8,1 mil milhões de renminbi (cerca de 1,1 mil milhões de euros), que comparam com os 5,5 mil milhões de renminbi (700 milhões de euros) no primeiro semestre de 2020.

Relativamente às receitas, registou-se um aumento homólogo de 31,5% para 23,4 mil milhões de renminbi, correspondentes a três mil milhões de euros, durante os primeiros seis meses do ano. «A atividade de corretagem continuou a crescer de forma sustentada, em linha com o aumento homólogo do volume transacionado nas bolsas de Shanghai e Shenzhen neste período», afirmou.

Já os ativos líquidos registaram um aumento de 4,2% no primeiro semestre de 2021 face ao final de 2020, alcançando 723 mil milhões de renminbi (94 mil milhões de euros), referindo que «a rentabilidade média ponderada sobre os ativos líquidos foi de 5,1% no primeiro semestre de 2021, aumentando face aos 4,3% registados em igual período de 2020».