Um homem, com cerca de 30 anos, foi retirado do mar, este sábado, numa praia não vigiada do concelho da Costa Nova, Ílhavo, já em paragem cardiorrespiratória, viria a morrer no Hospital de Aveiro, confirmou fonte da Polícia Marítima.

Três outros banhistas também ficaram em dificuldades mas conseguiram sair do mar pelos seus próprios meios, adiantou fonte do Comando dos Bombeiros de Ílhavo à agência Lusa.

O homem que viria a morrer "foi resgatado da água, já inconsciente, pelos nadadores-salvadores, que iniciaram de imediato as manobras de reanimação", lê-se num comunicado da Autoridade Marítima Nacional

"As manobras de reanimação foram depois continuadas pelos elementos do INEM, que conseguiram chegar ao local com o apoio de uma viatura todo-o-terreno da Polícia Marítima, uma vez que o acidente ocorreu numa zona onde a ambulância não conseguia chegar por falta de acesso", acrescentou aquela autoridade.