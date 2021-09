A atriz Kirsten Dunst, de 39 anos, anunciou que foi mãe pela segunda vez há quatro meses.

A novidade foi mantida em segredo pela família do pequeno James Robert, mas agora foi a própria atriz a fazer a revelação ao The New York Times.

"Ele é um anjinho, mas ele é um anjinho faminto", adiantou Kirsten Dunst que anunciou o nome escolhido na mesma altura.

Sublinhe-se que James Robert é fruto da relação de Kirsten Dunst com o também ator Jesse Plemons, de 33 anos. O casal tem ainda outro filho em comum, Ennis, de três anos.