Depois de um ano de interregno devido à pandemia, a Lisbon Art and Antiques Fair (LAAF) regressa à Cordoaria Nacional, em Lisboa, onde ficará até dia 19 de setembro. Voltam então a juntar-se antiquários e galerias de arte de renome, mas também arquitetos e designers de interiores que, pela primeira vez, integram a lista de presenças. No total, a nova edição desta feira contará com 26 expositores.

Com ela estão também de volta as Curated Talks – um conjunto de debates sobre o setor – que terão lugar entre os dias 11 e 14 de setembro, e também no dia 17, e serão dedicadas ao tema «Mercados das Artes hoje, um novo paradigma?». Figuras relevantes da cultura e da academia debaterão ao longo de cinco dias o estado do setor das Artes e das Antiguidades em Portugal tendo em conta os efeitos da pandemia. No último dia das Curated Talks – dia 17 – serão apresentados os resultados ao inquérito ‘Impacto da covid-19 no setor do Antiquariato e Artes em Portugal’ realizado pela Universidade Nova de Lisboa. Com uma seleção de obras e peças que vai da arte antiga ao design, passando pela arte moderna e pela arte contemporânea, a Associação Portuguesa dos Antiquários (APA) convidou dois nomes em representação de um novo setor, os interiores. Cristina Jorge de Carvalho e Oito em Ponto, de Artur Miranda e Jacques Bec, são os primeiros ateliers a participar na Feira de Arte e Antiguidades, que se realiza há mais de 25 anos.