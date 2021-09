Uma jovem ficou gravemente ferida, esta sexta-feira, depois de ser colhida por um comboio na Linha do Douro, junto à estação de Vila Meã, concelho de Amarante.

Segundo fonte dos bombeiros, citada pela agência Lusa, a vítima tem 22 anos. Depois de ser assistida no local, a jovem foi transportada para o Hospital de São João, no Porto.

O alerta foi dado pelas 18h50.

No local estiveram os bombeiros de Vila Meã, o Veículo de Emergência Médica e Reanimação (VMER) do Vale do Sousa, a ambulância de Suporte Imediato de Vida (SIV) de Amarante e a GNR, que tomou conta da ocorrência.