Sindicato dos Trabalhadores dos Registos denuncia agressão nos serviços em Lisboa e critica "inação" do Governo

Agressão ocorreu no edifício da Avenida Fontes Pereira de Melo, em Lisboa, onde estão instalados diversos serviços de registo (Conservatória do Registo Civil, Conservatória do Registo Comercial e Soluções Integradas de Registo). Sindicato critica "inação" do Governo perante aumento de agressões e deixa aviso: "o Governo passará a ser o autor moral de qualquer agressão que seja efetuada aos trabalhadores e/ou aos utentes destes serviços".